Lyon : deux individus interpellés en possession de cocaïne et de cannabis à Gerland

Un dealer et un acheteur ont été interpellés le 16 septembre dans le quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, en possession de cannabis et de cocaïne.

Il était environ 14 h 30, le 16 septembre dernier, lorsqu'un équipage de police, alors en opération de sécurisation dans le quartier de Gerland, a surpris deux individus réalisant une transaction de stupéfiants. Les faits se sont déroulés au niveau du square "îlot de l'effort", dans le 7e arrondissement de Lyon.

L'acheteur a été interpellé en possession d’une petite quantité de résine de cannabis. Quant au vendeur, il a été interpellé avec de la cocaïne, rapporte la police nationale. 21 pochons de cocaïne et 135 euros en espèces ont par ailleurs été saisis.

Âgé de 26 ans et défavorablement connu des services de police, le vendeur a été placé en garde à vue. Il n'a toutefois pas reconnu les faits lors de son audition. Il a été présenté au parquet de Lyon le 18 septembre en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 9 mois de prison. L’acheteur a quant à lui été verbalisé.