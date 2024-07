Cet été, redécouvrez la biodiversité du Parc de la Tête d'or à Lyon

La Ville de Lyon propose son évènement Les Estivales Lyon nature, pour profiter de l'ombre et la fraicheur du célèbre parc cet été.

Alors que l'été se réchauffe doucement, les Lyonnais pourront profiter de l'ombre des sous-bois du Parc de la Tête d'Or en juillet. Avec son nouvel évènement Les Estivales Lyon nature, la mairie veut faire "découvrir les richesses de la nature en ville". De nombreuses activités sont donc proposées tout le mois pour découvrir la biodiversité qu'abrite le parc.

Lire aussi : La Ville de Lyon présente son nouveau programme pour le Parc de la Tête d'Or

25 ateliers de plein air pour un été au frais

Du 8 au 26 juillet, 25 ateliers et visites et trois conférences sont ainsi proposées aux grands-Lyonnais. Des activités de plein air organisées par le service médiation de la Direction Biodiversité et Nature en ville de la Ville. Le programme a également été élaboré avec des associations, professionnels, animateurs et artistes engagés pour la protection des forêts.

Pour ne citer que quelques ateliers, une enquête est proposée aux enfants de 6 à 12 ans afin de retrouver le grimoire du jardinier du jardin botanique. Trois séances sont proposées les 8, 15 et 26 juillet de 10 à 11 heures. Une visite guidée de l'arboretum du jardin botanique est aussi organisée les 8 et 18 juillet pour découvrir ses 250 arbres. Enfin, ceux qui souhaitent explorer leur côté artiste peuvent participer à l'atelier empreinte du vivant sur papier photosensible. L'objectif est ici d'admirer la biodiversité végétale grâce au cyanotype, un procédé monochrome connu pour son bleu de Prusse cyan. Celui-ci aura lieu les 10 et 11 juillet à 10 heures au jardin botanique.

L'ensemble des activités proposées par la Ville de Lyon sont gratuites.

Afin de clôturer l'évènement, une journée festive est d'ailleurs prévue le 27 juillet de 9 à 20 heures. Un programme spécial sera proposé aux visiteurs pour marquer le coup. Si certaines activités sont en accès libre, la plupart se font sur inscriptions. Plus d'informations sur le site de la Ville.

Lire aussi : Lyon : Un festival gratuit du 5 au 7 juillet au Parc de la tête d'Or