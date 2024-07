Près de Lyon : un automobiliste arrêté à près de 200 km/h sur une départementale

Dimanche, un automobiliste a été arrêté alors qu'il roulait à près de 200 km/h sur une route départementale près de Lyon.

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière du Rhône ont réalisé dimanche 7 juillet plusieurs contrôles de vitesse sur "les axes accidentogènes du département" indique la gendarmerie du Rhône. De 17 h 30 à 20 h, ils se sont ainsi positionnés sur la route départementale 302 à Pusignan et la 313 entre Saint-Clément-sur-Valsonne et Amplepuis.

Sur la RD302, les militaires ont verbalisé des automobilistes circulant à 139, 146 et 168 km/h. Un conducteur a même été relevé à 189 km/h, alors que l'axe est limité à 90 km/h. Un homme conduisant avec un taux d'alcoolémie de 1,12 mg/l d'air expiré a été intercepté alors qu'il conduisait à 150km/h.

Sur la RD313, où la vitesse est limitée à 80km/h, un automobiliste a été relevé à une vitesse de 160 km/h. Au total, les militaires ont procédé à six rétention immédiate de permis de conduire et six immobilisation de véhicules.