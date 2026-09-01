Lyon : Structure, le nouveau coffee shop mêlant gourmandise et mode de vie healthy 

Installé à deux pas de la place des Jacobins (2e arr.), Structure compte bien s’imposer comme le nouveau coffee shop immanquable à Lyon. Entre identité visuelle et produits "healthy", c’est d’abord un mode de vie que l’enseigne veut offrir à ses clients. Rencontre avec ses gérants, Sophia et Julien.

Pas même besoin de franchir le seuil du coffee shop pour comprendre l’ambition du projet, elle est inscrite sur la devanture : "healthy place". Ouvert depuis le 23 juin, Structure est le nouveau coffee shop situé rue du Confort, dans le 2e arrondissement de Lyon, avec une idée simple : proposer un mode de vie à ses clients.

Offrir une cuisine "saine" à n'importe quelle heure

"J’ai une volonté : offrir une cuisine assez rapide, saine, qui plaise à tout le monde et qui puisse contenter tout le monde, à n’importe quelle heure de la journée. Les clients peuvent aussi bien venir pour le petit-déjeuner que pour prendre quelque chose à emporter chez soi le soir, tout en se disant qu'ils mangent de bons produits", confie Julien, président de la société. Après quatorze ans passés dans la restauration, cet autodidacte se lance finalement avec Sophia, sa compagne, dans ce projet. "L’entrepreneuriat ne me fait pas peur, et je pense qu’il faut essayer dans la vie", ajoute-t-il.

Avec son passé dans l’architecture et la décoration d’intérieur, Sophia met, elle aussi, sa créativité au service de l’identité du coffee shop. "Ce magasin, c’est vraiment un mélange de nous deux et de notre passion pour les voyages. Le café, c'est son domaine, donc il a plus travaillé dessus et sur l'élaboration de la carte, et moi, c’est la créativité et la décoration. Le bleu est sa couleur préférée, donc on a choisi un bleu qui pouvait taper dans l’œil", complète la jeune femme.

Coffee shop Structure, dans le 2e arrondissement de Lyon. Crédit: Sophia Viegas

Côté carte, on retrouve des sandwichs au poulet, au thon, à la dinde ou encore végétariens, ainsi que des cookies pour la partie food. "On a commencé par penser au pain. On voulait quelque chose avec des graines et du goût. Donc nous avons de la farine de seigle, un peu d'épeautre. On a aussi un peu de farine blanche, mais surtout des graines. Ensuite, c’est un assemblage de saveurs avec les autres produits", détaille Sophia. Pour les boissons (toutes sans sucre), des jus, des smoothies et du matcha, dans lesquels les clients peuvent ajouter certains apports comme de la créatine, sont disponibles.

Julien complète : "On travaille au maximum avec des produits français bio et des producteurs locaux dès que possible. On collabore, par exemple, avec Tartine et Ficelle, dans le 2e arrondissement. On a vraiment fait le choix de travailler avec des produits frais qu'on reçoit tous les jours. Nous n’avons pas de produits congelés."

Sandwich et roll proposés chez Structure, à Lyon. Crédit : Structure

Une carte "améliorée" dès la rentrée

Dès cette semaine, de nouveaux produits sont à la carte, tandis que certains classiques ont été retravaillés pour répondre aux envies des clients. Parmi les nouveautés, le "spicy thuna" proposé en brioche, de nouveaux smoothies avec un ajout possible de collagène marin ou de whey (poudre protéinée), un matcha "coco cloud" ou trois types de chocolats chauds : chocolat blanc et noisette, chocolat au lait praliné et chocolat noir. Un cookie hivernal viendra remplacer celui à la noix de coco et ananas présent sur la carte depuis l’ouverture, tandis que des madeleines font leur arrivée.

Quatre sortes de cookies sont proposées chez Structure, à Lyon. Crédit : Structure

Quant à l’avenir, Julien et Sophia espèrent, pourquoi pas, s’implanter dans d’autres villes de France. "Je pense que l’on est toutes et tous amoureux du Sud de la France. Nous n’avons pas envie d’aller à Paris pour le moment car la ville est déjà tellement saturée par de shops à concepts que ce serait impossible. Le Sud, c’est la Dolce Vita (rires), donc je pense que l’on peut s’y retrouver là-bas", s’amuse enfin Sophia.

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