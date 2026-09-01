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Skyline de la Part-Dieu, quelles nouvelles tours dans le ciel lyonnais ?

  • par Paul Terra

    • Alors que la Métropole de Lyon manque de grands projets pour le mandat qui s’ouvre, l’idée de relancer des tours à la Part-Dieu est étudiée par la collectivité. Ces immeubles seraient un clin d’œil à l’héritage de Gérard Collomb.

    Le nouvel exécutif métropolitain envisage de relancer la construction de tours à la Part-Dieu, cette skyline que Gérard Collomb voulait dessiner et que les écologistes ont stoppée. Le promoteur immobilier Didier Caudard-Breille porte un projet mêlant logements et bureaux. En fin de mandat dernier, il avait sondé Bruno Bernard sur la possibilité de construire une nouvelle tour. La porte n’était pas complètement fermée. Elle devrait s’ouvrir un peu plus. “Je veux remettre des tours à la Part-Dieu”, nous confiait ainsi, au début de l'été, Alexandre Vincendet, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l’habitat et de l’aménagement urbain. La fin des tours avait été l’un des marqueurs des écologistes au début de leur mandat. La relance de ces grands projets pourrait toutefois se heurter à l’atonie du marché de l’immobilier de bureaux. “Faire une tour, c’est une chose. La remplir en est une autre. Celles qui existent déjà ne sont pas toutes occupées”, souligne un écologiste lyonnais.

    Ces projets abandonnés

    À leur arrivée aux manettes en 2020, les écologistes Bruno Bernard et Grégory Doucet ont stoppé les projets de tours, conformément à leurs engagements de campagne. Sans toutefois arrêter le chantier de construction de To-Lyon, dernière tour à avoir été érigée dans le ciel lyonnais en novembre 2023.

    La tour Eva

    En 2011, elle avait été présentée au Mipim, le salon qui réunit chaque année à Cannes les professionnels de l’immobilier. Elle devait s’élever à côté de la tour Swiss Life et dépasser la barre des 200 mètres. Eva aurait ainsi été la plus haute tour de Lyon, dépassant d’une quinzaine de mètres Incity et ambitionnait de mettre sur le marché plus de 70 000 m2 de bureaux. Faute d’investisseurs, le projet n’a jamais vu le jour autrement que sur une maquette 3D présentée par Gérard Collomb.

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