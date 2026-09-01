Les Hospices Civils de Lyon organisent une journée de sensibilisation aux pathologies rares liées à la grossesse

Les Hospices Civils de Lyon organisent ce jeudi 3 septembre une journée dédiée aux maladies trophoblastiques gestationnelles, des pathologies rares de la grossesse.

À l’occasion de la deuxième édition de la Journée mondiale des maladies trophoblastiques gestationnelles, les Hospices Civils de Lyon (HCL) organisent plusieurs rendez-vous à l’hôpital Lyon Sud d’Oullins-Pierre-Bénite, de 11h à 14h30.

"Les maladies trophoblastiques gestationnelles constituent un large spectre de pathologies tumorales dérivant du tissu placentaire, allant de lésions précancéreuses aux lésions malignes vraies regroupées sous le terme de tumeurs trophoblastiques gestationnelles (TTG)", expliquent les HCL. Si elles restent rares, leur impact peut être important pour les patientes concernées.

Un diagnostic précoce est essentiel pour optimiser les chances de guérison. L’objectif affiché par les HCL est de faire "une journée pour informer, soutenir et faire avancer la connaissance des maladies trophoblastiques gestationnelles".

La journée débutera à 11h avec une initiation au yoga proposée par Amandine Brignoli, professeure certifiée de yoga, dans la salle de préparation à l’accouchement. Celle-ci nécessite une inscription. De 12h à 14h, un stand interactif sera installé sur le parvis du bâtiment 3B de gynécologie-obstétrique. Les visiteurs pourront y découvrir les maladies trophoblastiques autour d’un café, d’un thé ou même d’une barbe à papa, avec également un quiz et des goodies.

À 14h, un temps symbolique sera organisé avec la formation d’un ruban humain, suivie d’une photo aérienne. Les participants sont invités à porter leur casquette violette, couleur associée à cette mobilisation.

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