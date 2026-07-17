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Magasin Decitre, Place Bellecour. Google Maps

On connaît les dates de fermeture des librairies Decitre de Bellecour et Confluence

  • par LR

    • Annoncée fin juin dans le cadre du plan de restructuration du groupe Nosoli, la fermeture des deux librairies Decitre lyonnaises est désormais datée. Les clients ont été informés ce vendredi.

    La page va bientôt se tourner pour deux librairies emblématiques de Lyon. Les magasins Decitre de Confluence et de Bellecour, dont la fermeture avait été annoncée fin juin, cesseront définitivement leur activité les 25 juillet et 1er août prochains, a indiqué le groupe Nosoli à ses clients dans un courriel.

    Dans son message, l'enseigne remercie ses lecteurs pour leur fidélité et évoque "un lieu de rencontres, de découvertes et de partage autour de la lecture". Ces fermetures s'inscrivent dans le plan de réorganisation engagé par Nosoli, placé en redressement judiciaire depuis début juin, afin de faire face aux difficultés économiques du secteur.

    Au total, 11 librairies Decitre et Furet du Nord doivent fermer en France, dont quatre en Auvergne-Rhône-Alpes. À Lyon, c'est notamment la librairie historique de la place Bellecour qui disparaîtra après plus d'un siècle d'existence.

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