Vue de Lyon en 2020 / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Capgemini recherche 500 personnes en CDI et 50 alternants à Lyon dans les prochains mois.

Capgemini poursuit son recrutement à Lyon. L'entreprise de service dans le secteur du numérique va recruter, dans les prochains mois, 500 personnes en CDI. "L’entreprise N°1 en France sur les métiers des services technologiques et numériques, et employeur majeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes recherche aussi bien des collaborateurs juniors que confirmés qui viendront renforcer les métiers du Conseil, de l’IT et de l’Ingénierie" explique l'entreprise dans un communiqué.

Ingénieurs en développement, responsables de projet, architectes logiciels... de nombreux postes seront à pourvoir. En plus de ces nombreux postes ouverts en CDI, Capgemini recherche également 50 alternants pour son site de Lyon.

Pour postuler à ces postes qui seront ouvert tout au long de l'année 2024, rendez-vous sur le site internet de Capgemini.