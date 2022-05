CanuTouch Lyon : à la découverte du touch rugby

Sport encore méconnu, le Touch, un dérivé du rugby à treize, attire de plus en plus de Lyonnais et de Lyonnaises pour son côté mixte, ludique et convivial.

Vitesse, stratégie et agilité. Voilà qui résume en trois mots le touch rugby, une discipline née en Australie et très populaire dans l’hémisphère sud. À Lyon, elle attire chaque année de plus en plus d’adeptes. “C’est un sport ludique, très vif, basé sur la stratégie et l’évitement. Il n’y a pas besoin d’avoir pratiqué le rugby et d’être une armoire à glace pour jouer au Touch, indique Julien, licencié historique au CanuTouch Lyon, un club créé en 2015, qui compte 55 adhérents dont 42 % sont des femmes. À l’image de Clarisse, pratiquante et membre du conseil d’administration de l’association lyonnaise. “C’est un vrai sport mixte [voir encadré] dans le sens où l’on ne voit pas la différence entre les hommes et les femmes, explique-t-elle. Chaque poste a des caractéristiques différentes, il y a un rôle pour tout le monde. Il n’y a pas de contacts violents, le Touch est accessible à tous, il est fédérateur et collectif.”