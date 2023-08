Un mineur condamné à un an de prison ferme après les émeutes de Villefontaine 

Un jeune de 14 ans a été condamné mercredi à un an de prison ferme pour l’incendie du poste de police municipale de Villefontaine lors des émeutes du mois de juin.

Les suites judiciaires des émeutes survenues après la mort de Nahel, tué par le tire d‘un policier à Nanterre fin juin, se poursuivent. Mercredi 16 août, le parquet de Vienne a annoncé la condamnation à deux ans de prison, dont un an ferme, d’un jeune de 14 ans interpellé le 11 juillet. Il était suspecté d’avoir incendié le poste de police municipale de Villefontaine dans la soirée du 29 juin. Il lui était également reproché d’avoir commis des dégradations sur le centre culturel Simone Signoret et une agence bancaire la nuit suivante. En plus de sa peine de prison, il a écopé d’une interdiction de paraître à Villefontaine et sera suivi pendant deux ans par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Lors de cette audience, un autre jeune, âgé quant à lui de 15 ans, a été condamné à "un an d'emprisonnement entièrement assorti d'un sursis probatoire" pour avoir participé aux dégradations sur l’agence bancaire et le centre culturel. Il devra néanmoins intégrer "un centre éducatif fermé" et aura également interdiction de paraître à Villefontaine précise le parquet de Vienne.