Un réacteur nucléaire de Tricastin autorisé à fonctionner 10 ans de plus

Pour la première fois un réacteur nucléaire français sera autorisé à fonctionner jusqu’à 50 ans. La durée d’exploitation du réacteur 1 de la centrale de Tricastin a été prolongée de 10 ans.

Dans un avis rendu à EDF, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorise un réacteur du parc nucléaire français à fonctionner au-delà de 40 ans, une première en France. La durée d’exploitation du réacteur numéro 1 de la centrale de Tricastin, dans la Drôme, pourra ainsi être portée de 40 ans à 50 ans.

Ce réacteur "est le premier réacteur du parc nucléaire français sur lequel l'ASN prend position à l'issue de son quatrième réexamen périodique, soit après environ 40 années de fonctionnement", indique l’ASN dans son avis publié le 10 août dernier sur son site internet. L'avis de l'ASN "indique que le réacteur peut continuer à fonctionner jusqu'à son prochain examen" et donc sa prochaine visite décennale, a indiqué à l'AFP Yves Guannel, chef du bureau "agressions et réexamens de sûreté" à la direction des centrales nucléaires de l’ASN.

Prolonger la durée de vie des centrales

Une prolongation rendue possible par les travaux entrepris par EDF pour rénover son parc nucléaire depuis 2014 et la mise en place de son programme Grand carénage, qui vise aussi à augmenter la sûreté des réacteurs, afin de poursuivre leur exploitation significativement au-delà de 40 ans. L’avis de l’ASN est loin d’être anodin alors que le gouvernement a annoncé lancer des études pour "préparer la prolongation de la durée de vie des centrales existantes à 60 ans et au-delà", en attendant que sortent de terre de nouveaux réacteurs, EPR2. Ces derniers verront notamment le jour sur la centrale du Bugey, dans l'Ain.

