Une marche contre les armes nucléaires à Lyon le 23 septembre

Les mouvements contre les armes nucléaires appellent à manifester dans les rues de Lyon samedi 23 septembre.

L'appel est national. Les mouvements anti-nucléaire appellent au rassemblement dans les rues de France samedi 23 septembre dans le but de lutter contre l'arme nucléaire. Le rendez-vous est dans un premier temps donné à 9 h devant l'Hôtel de Ville de Lyon. Par la suite la marche s'acheminera en direction de la gare de Vaise, pour terminer sa course à la base militaire du Mont Verdun, aux alentours de 16 heures.

Refus de l'arme nucléaire

Les associations telles qu'ICAN France, mouvement pour une alternative non-violente, mouvement de la paix et de l'observatoire des armements souhaitent que la France rejoigne le traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN). Le traité, entré en vigueur en 2021 vise à interdire l'arme nucléaire. Bien que de nombreux pays soient signataires, aucune des neuf puissances mondiales disposant de l'arsenal nucléaire - France, Russie, Royaume-Uni, Chine, Russie, Etats-Unis, l’Inde, le Pakistan, et la Corée du Nord - n'a approuvé le traité. Les anti-nucléaires refusent également la loi de programmation militaire, prévoyant 53 milliards d'euros pour la modernisation et le renouvellement de l'arsenal nucléaire. "Nous refusons de voir que nos armes nucléaires mettent en péril la planète et les générations futures", déplorent les collectifs dans un communiqué.