Le festival continue de faire vibrer Vénissieux pour sa 28e édition avec trois jours de concerts gratuits et de découvertes musicales les 11, 12 et 14 juillet dans le cadre verdoyant du parc Louis-Dupic.

En 2026, le rendez-vous vénissian réaffirme une nouvelle fois ce qui fait sa singularité… pas besoin de casser sa tirelire pour profiter d’une programmation ambitieuse, entièrement gratuite !

À une époque où l’accès aux spectacles peut être perçu comme un privilège réservé à un public précis, l’événement fait le choix de défendre une vision de la culture accessible à toutes et tous.

Côté prestations, le festival continue de jouer la carte de la diversité et mélange les univers musicaux : hip-hop, rap, musiques du monde ou pop indépendante se succèdent avec une même exigence artistique.

Si les éditions précédentes avaient accueilli des groupes emblématiques tels que IAM ou Earth, Wind and Fire, cette année, la programmation ne se limite pas aux artistes déjà connus du grand public.

Asfar Shamsi

Les équipes du festival défendent une démarche de découverte, mettant ainsi en lumière des projets originaux et une culture underground, portée par des talents dits ”niches” comme Asfar Shamsi et Lujipeka.

La diversité des performances attendues reflète l’évolution de la scène actuelle, où les artistes fusionnent de plus en plus des influences diverses et n’hésitent pas à s’affranchir des codes imposés par chaque style musical.

Depuis plusieurs années, le festival Fêtes Escales apparaît comme engagé, à la fois en matière d’inclusion et de développement durable. Il accorde une attention particulière aux enjeux environnementaux à travers des initiatives concrètes, qui peuvent passer inaperçues au milieu de l’effervescence des concerts mais qui ont leur importance : tri des déchets, alimentation durable, encouragement des mobilités douces grâce aux transports en commun et vélos, maîtrise de la consommation d’eau... Le festival démontre ainsi qu’il est possible de répondre aux enjeux actuels tout en préservant son identité, une démarche qui pourrait inspirer de nombreux autres événements culturels.

Fêtes Escales, du 11 au 14 juillet au Parc Louis-Dupic à Vénissieux

Au programme :

Samedi 11 juillet — Rap français / Pop urbaine

Leonem

Asfar Shamsi

Lujipeka

Dimanche 12 juillet — Musiques du monde

Malaka

Vieux Farka Touré

Rokia Traoré

Mardi 14 juillet — Journée festive