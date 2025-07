Canicule à Lyon : 39 °C ce mercredi, pas de répit avant dimanche

La canicule, déjà bien installée à Lyon, atteint son pic ce mercredi avec près de 39 °C prévus en journée. Malgré de possibles orages en fin de journée, l’épisode de chaleur va se prolonger jusqu’à samedi, avant une possible baisse des températures dimanche.

À Lyon, les orages de mardi n’ont pas fait long feu : à peine tombée, la pluie s’est évaporée, laissant place à une chaleur toujours plus accablante. Et ce n’est pas fini. L’épisode caniculaire, qui devait initialement s’achever jeudi, va finalement se prolonger jusqu’à samedi.

Ce mercredi 2 juillet marquera le pic de cette vague de chaleur : 39 °C attendus en journée, et pas moins de 23 °C durant la nuit. Une nuit “tropicale”, selon les météorologues, la plus chaude depuis le début de l’été. Déjà mardi, 37 °C ont été atteints à 18h à la station de Lyon-Bron.

Et le répit ne viendra pas avant dimanche. Même si les températures redescendront légèrement dès jeudi, avec 32 à 34 °C attendus, la vigilance orange canicule pourrait être maintenue. Ce nouvel épisode caniculaire vient clore un mois de juin historique : le plus chaud à Lyon depuis 2003, avec une température moyenne de 23,5 °C et des maximales atteignant 30,4 °C en moyenne, soit cinq degrés au-dessus des normales de saison.

Pour faire face à ces chaleurs, les services municipaux de la Ville de Lyon multiplient les dispositifs d’urgence : ouverture nocturne des grands parcs, musées en accès gratuit, lieux frais répertoriés... Mais dans les logements mal isolés ou les bureaux surchauffés, les Lyonnais, eux, n’ont d’autre choix que de subir.