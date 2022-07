Neuf des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont désormais placés en vigilance orange canicule. L’Ain, le Cantal et la Haute-Loire viennent de rejoindre le Rhône et cinq autres départements de la région.

En fin d’après-midi ce lundi 18 juillet, Météo France a étendu sa vigilance canicule orange à de nouveaux départements. Ce matin, six des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes se trouvaient en orange, ils sont désormais neuf.

9 départements sur 12 en orange

L’Ain, le Cantal et la Haute-Loire ont rejoint le Rhône, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ardèche et la Drôme. Néanmoins, dans la région nul n’est à l’abri de cette 45e vague de chaleur recensée en France depuis 1947 puisque le Puy-de-Dôme, la Loire et l’Allier qui ne sont pas en orange sont en vigilance jaune.

⚠️ Sur un large quart #sudest en particulier, la chaleur restera marquée après jeudi et ce jusqu'au #weekend. pic.twitter.com/gby8zxFPVf — Météo-France (@meteofrance) July 18, 2022

D’après les prévision de Météo France, en cette fin d’après-midi les températures atteignent en moyenne 35 à 40°c dans les départements de la région placés en orange. À 17 heures il faisait ainsi 37°c à Lyon, 39°c à Valence, 38°c à Grenoble ou encore 35°c à Annecy. Sur les départements placés en jaune "les températures maximales atteignent souvent 36 à 38 °C", précise le service météo.

1 à 2 degrés de plus ce mardi

Cette nuit ne devrait pas réellement apporter d’accalmie aux habitants de la région. Des minimales de 21 à 23 °C sont ainsi attendues dans la nuit en vallée du Rhône et dans le Lyonnais et généralement de 17 à 20 °C sur la région. À Lyon, Météo France annonce 28°c à minuit, 25°c à 2 heures et 23°c à 5 heures, avant que le mercure ne recommence à grimper à partir de 6 heures pour laisser place à nouvelle journée caniculaire.

Nuit à venir très chaude dans le Nord-Ouest (mini>25°C de la Loire à la Normandie, est-Bretagne). Fin de la #canicule sur la côte atlantique demain, extension et intensification de la #chaleur vers NE. Poursuite de la canicule dans le Sud-Est probable toute la semaine pic.twitter.com/xZUuzR4ItP — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 18, 2022

Ce mardi 19 juillet, "les températures en journée pourraient gagner encore 1 ou 2 °C par rapport à lundi et atteindront en de nombreux secteurs 37 à 39 °C, localement 40 °C", prévient Météo France. À partir de mercredi la chaleur devrait retomber en Auvergne à la suite d’orages nocturnes, en revanche en Rhône-Alpes l’épisode caniculaire doit se prolonger jeudi et vendredi.