Canicule : à Lyon, la journée la plus chaude de la semaine ce mardi

Le mercure va frôler les 40 degrés à Lyon ce mardi.

Alors que le thermomètre a explosé ce lundi 18 juillet dans l'ouest de la France avec des pointes, à l'ombre, à plus de 41-42 degrés sur la côte atlantique, près de 40 degrés sont annoncés par Météo France à Lyon, le mardi 19 juillet.

C'est la journée la plus chaude de la semaine. Pour autant, le mercure ne va pas drastiquement baisser par la suite à Lyon. 34 degrés sont attendus mercredi et jeudi, 36 vendredi, 35 samedi et 37 sont projetés dimanche.

La canicule va durer...