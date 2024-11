Alors que la 40ème campagne hivernale des Restos du coeur débute mardi 19 novembre, l'association a décidé de mettre un accent plus particulier sur l'accueil des bébés en Isère.

Alors que les Restos du coeur entament leur 40ème campagne hivernale, l'association présente en l'Isère, a décidé d'accentuer son action sur l'accueil des bébés. Un département déjà très impliqué, notamment grâce au "resto bébé", installé depuis 1989, rue Docteur Mazet à Grenoble. Une initiative permettant d'accueillir enfants et parents, pour une distribution de couches, de petits pots, de lait, de vêtements et de matériel de type biberon et lits de bébés.

Un renforcement des actions

Afin de renforcer les initiatives à destination des familles, de nouvelles actions verront le jour cette année au sein du département isérois. Les couches seront distribuées aux enfants âgés de 36 mois, alors que la collecte était réservée aux bébés de moins de dix-huit mois lors des années précédentes.

Selon France Bleu, le "resto bébé", devrait également subir une transformation au cours des prochaines années. Un projet estimé à 85 000 euros, afin de réaménager l'entrée et le premier étage, mais également de permettre l'installation d'un espace de jeu et d'un espace d'écoute et d'aide.

