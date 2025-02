"C'est un retour à l'essentiel. A l'instinct" pleure Mathieu Blanchard

Mathieu Blanchard, l'ultra-trailer franco-canadien installé aux Deux Alpes, en Isère, vient de remporter la Yukon Artic Ultra, course extrême de 610 km dans le nord ouest glacial du Canada.

L'ultra traileur et aventurier Mathieu Blanchard, ambassadeur trail pour Les deux Alpes 3600 (Isère) a remporté, lundi 10 février la Yukon Artic Ultra 2025, dans le grand nord canadien traversé par le cercle polaire. Soit 7 jours et 22 h pour parcourir près de 609 kilomètres, sur un parcours très vallonné, à pied, en tirant une pulka de près de 25 kilos, contenant tout son matériel nécessaire à sa survie (de quoi dormir dehors, se faire à manger pendant autant de jours de course, s’habiller en fonction des aléas climatiques et se soigner en cas de blessure).

Sur son compte Instagram, on voit une photo de Mathieu Blanchard, médaille autour du cou, glace givrée sur la barbe, traits tirés et paupières lourdes, l'air grave, une larme coulée sur sa joue.

"Une larme. Elle contient tout. La douleur, la joie, la folie, la survie, l'accomplissement, le combat, la souffrance, l'euphorie, la peur. Je viens de finir cette Yukon Arctic Ultra, 7 jours 22h. Ce n'est pas une victoire contre le froid et la distance. C'est un retour à l'essentiel. A l'instinct. A ma nature sauvage. "

Photo tirée du compte Instagram de Mathieu Blanchard

Il y a quelques jours, l'explorateur et aventurier Mike Horn lui avait envoyé un message. "Vois la beauté de ce que tu fais et tout deviendra plus facile. Accepte le froid, la neige et l'inconfort et fais-en ta maison." Mathieu Blanchard avait avoué "jamais avoir rien fait d'aussi difficile" dans sa vie.

Mathieu Blanchard a gagné, en octobre 2024 La Diagonale des Fous, l'un des ultra-trails les plus durs au monde pour sa première participation en 23h25, a fini 3e du Marathon des Sables en 2023, et fini 2e de l'UTMB, le plus célèbre ultra de la planète derrière l'ovni Kilian Jornet.