Blessé par balle, un jeune homme de 23 ans déposé devant le Médipôle de Villeurbanne

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 23 ans a été blessé par balle à la jambe, au niveau du tibia, avant d’être déposé à l’hôpital.

Si l’on ignore encore les circonstances précises de ce nouvel incident, nos confrères du Progrès révèlent qu’un jeune homme de 23 ans a été blessé par balle dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet. Touché au tibia, il a ensuite été déposé devant le centre hospitalier Médipôle de Villeurbanne.

La victime, déjà connue des services de police pour des infractions liées à la drogue, n’a pas souhaité porter plainte. Toujours selon nos confrères, le jeune homme aurait été visé par un individu circulant sur une trottinette alors qu’il se trouvait place Jean-Moulin, à Bron.