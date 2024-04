Bolt étend son offre à Lyon et lance son propre service de taxi

Dès ce jeudi, les utilisateurs lyonnais de la plateforme Bolt pourront commander un taxi directement sur l'application.

Depuis 2017, Bolt propose son offre de mobilité dans toute l'agglomération lyonnaise. La plateforme de VTC annonce aujourd'hui l'intégration d'un nouveau service de taxi à cette offre déjà complète. Testé en région parisienne depuis 2022, celui-ci s'étend désormais à plusieurs grandes villes françaises. "Le lancement de ce service vient répondre au niveau de demande de plus en plus élevé de nos utilisateurs à Lyon", indique dans un communiqué Julien Mouyeket, directeur général de Bolt France.

Répondre à des besoins différents

Une nouvelle catégorie vient donc s'ajouter aux cinq types de véhicules proposés par la plateforme (Bolt, Priority, Green, Berline, XL). Les utilisateurs pourront commander directement sur l'application et auront la possibilité de pré-réserver jusqu'à 90 jours à l'avance. Le service de taxi aura toutefois un fonctionnement différent. Lorsqu'un utilisateur souhaitera commander un taxi, une fourchette de prix évolutive s'affichera. Cela s'explique notamment par l'utilisation d'un taximètre par les chauffeurs faisant évoluer le prix selon la circulation.

Bolt souhaite ainsi répondre à la demande croissante de sa clientèle business. "Les taxis et les VTC sont deux services complémentaires qui répondent à des besoins différents, que ce soit en matière d’expérience client, de temps d’attente, de confort, de rapidité ou encore de prix". Les taxis sont en effet autorisés à emprunter les voies de bus pour aller plus vite. Des zones dédiées à la dépose et la prise en charge des clients leurs sont également réservées en gare et dans les aéroports. Par ailleurs, Bolt dit vouloir permettre aux taxis de compléter leurs revenus en s'inscrivant sur la plateforme. Ce qui leur donnera accès à une nouvelle clientèle mais aussi aux offres et avantages de Bolt.

