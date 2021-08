Bison Futé prévoit une circulation difficile au retour vers Lyon dimanche

Bison Futé voit orange dimanche 29 août dans le sens des retours. Dans toute la France, la circulation devrait être difficile sur les routes.

Les congés scolaires se terminent avec le dernier week-end d'août. Les vacanciers lyonnais, souvent en congés près de la Méditerranée reviennent à Lyon et dans le Rhône. Selon Bison Futé, dimanche 29 août, la circulation sera difficile au niveau national, notamment au retour vers Lyon.

Il est recommandé d'éviter l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, l’autoroute A7 entre Orange et Lyon. Bison Futé prévient également que le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc sera chargé de 16h à 20h, avec une attente possible supérieure à 30 minutes.

À 10 heures dimanche 29 août, on comptait pour l'instant seulement 26 kilomètres de bouchons sur l'autoroute A7.