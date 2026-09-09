Bidon d’essence, flash-ball : trois hommes originaires de Vénissieux interpellés à bord d’une voiture volée à Décines

Les policiers de la BAC ont assisté à une scène particulière. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Trois hommes originaires de Vénissieux ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi à Décines au volant d’une voiture volée. Un bidon d’essence et une arme de type flash-ball factice ont été découverts dans le véhicule.

Depuis le meurtre le 28 août dernier de Youssef C., survenu le 28 août dernier, le quartier Sully, à Décines, est particulièrement surveillé par les forces de l’ordre. C’est ainsi que ce mardi 8 septembre, aux alentours de minuit, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a procédé au contrôle, puis à l’interpellation des trois individus.

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Comme le rapportent nos confrères du Progrès, les trois hommes, originaires de Vénissieux, se trouvaient alors dans un véhicule roulant à vive allure dans le quartier. Lors du contrôle, la place du conducteur était vide. Les forces de l’ordre ont alors procédé à la fouille du véhicule, les amenant à découvrir une arme factice de type flash-ball et un bidon d’essence. Ce dernier élément est particulièrement troublant, surtout après l’incendie criminel qui a touché ce même quartier le 11 mai dernier. Pour rappel, trois personnes avaient perdu la vie.

Selon plusieurs sources concordantes, la voiture avait également été déclarée volée à Grenoble, dans l’Isère. Une fausse plaque d’immatriculation avait été installée. Les trois suspects ont été placés en garde à vue et devraient être prochainement auditionnés.

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