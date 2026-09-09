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Tony Parker, président et propriétaire de l’ASVEL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lyon : Tony Parker présentera le nouveau maillot de l’ASVEL à la Part-Dieu le 16 septembre

  • par LR

    • Le 16 septembre, le public lyonnais est attendu au centre commercial de la Part-Dieu de Lyon dès 14 heures pour découvrir le nouveau maillot 2026/2027 de l’ASVEL aux côtés de Tony Parker et des joueurs.

    Avis aux fans de basket. Le mercredi 16 septembre, le président de l’ASVEL Tony Parker et ses joueurs sont attendus au centre commercial de la Part-Dieu, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, pour dévoiler le nouveau maillot 2026/2027 du club. Le rendez-vous est donné aux Lyonnais à 14 heures sur la place centrale.

    L’après-midi se poursuivra ensuite avec la présentation de l’équipe, une grande séance de dédicaces ainsi que plusieurs animations. Des places pour un prochain match seront à gagner.

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