À Lyon, une nouvelle commission franco-suisse pour mieux gérer les eaux du Rhône

Installée mardi à Lyon, cette nouvelle instance doit renforcer la coopération entre la France et la Suisse face aux enjeux liés au fleuve et au changement climatique.

Une nouvelle étape dans la coopération franco-suisse autour du Rhône a été franchie mardi 8 septembre à Lyon. Une commission dédiée aux eaux transfrontières du fleuve y a été officiellement installée, conformément à l’accord signé par la France et la Suisse en septembre 2025.

Présidée par Étienne Guyot, préfet de région et préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, la première réunion a rassemblé des représentants de l’État français, du Comité de bassin ainsi que des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. La délégation suisse était conduite par Félix Wertli, ambassadeur pour l’environnement, avec des représentants de la Confédération et des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Cette nouvelle instance doit permettre une approche plus globale de la gestion des eaux du Rhône et du Léman. Les deux pays souhaitent notamment mieux anticiper les conséquences du changement climatique et travailler sur des sujets communs, à commencer par l’hydrologie du Rhône. La commission doit également compléter les dispositifs binationaux déjà existants. Un second accord, consacré à la régularisation des eaux du Léman, doit par ailleurs renforcer l’échange d’informations entre les deux pays en cas de risques ou de crise.

La prochaine séance de la commission est prévue en Suisse en 2027.