Actualité
Météo péniches Rhône soleil été
Photo d’illustration. © Charlotte Santana

À Lyon, une nouvelle commission franco-suisse pour mieux gérer les eaux du Rhône

  • par LR

    • Installée mardi à Lyon, cette nouvelle instance doit renforcer la coopération entre la France et la Suisse face aux enjeux liés au fleuve et au changement climatique.

    Une nouvelle étape dans la coopération franco-suisse autour du Rhône a été franchie mardi 8 septembre à Lyon. Une commission dédiée aux eaux transfrontières du fleuve y a été officiellement installée, conformément à l’accord signé par la France et la Suisse en septembre 2025.

    Présidée par Étienne Guyot, préfet de région et préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, la première réunion a rassemblé des représentants de l’État français, du Comité de bassin ainsi que des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. La délégation suisse était conduite par Félix Wertli, ambassadeur pour l’environnement, avec des représentants de la Confédération et des cantons de Genève, Vaud et Valais.

    Cette nouvelle instance doit permettre une approche plus globale de la gestion des eaux du Rhône et du Léman. Les deux pays souhaitent notamment mieux anticiper les conséquences du changement climatique et travailler sur des sujets communs, à commencer par l’hydrologie du Rhône. La commission doit également compléter les dispositifs binationaux déjà existants. Un second accord, consacré à la régularisation des eaux du Léman, doit par ailleurs renforcer l’échange d’informations entre les deux pays en cas de risques ou de crise.

    La prochaine séance de la commission est prévue en Suisse en 2027.

    à lire également
    Insécurité à la gare routière de Gerland : "J’appelle le maire de Lyon à accepter notre main tendue", clame Jérémie Bréaud

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Insécurité à la gare routière de Gerland : "J’appelle le maire de Lyon à accepter notre main tendue", clame Jérémie Bréaud 15:00
    Météo péniches Rhône soleil été
    À Lyon, une nouvelle commission franco-suisse pour mieux gérer les eaux du Rhône 14:24
    Des expertises gratuites organisées à Lyon les 14 et 15 septembre par la maison De Baecque 13:45
    La Vie d’une femme, film tourné à Lyon, sort ce mercredi au cinéma 13:03
    Près de Lyon : le crématorium de Bron fermé pour une longue durée suite à un incendie 12:33
    d'heure en heure
    Soupçonné de conflits d’intérêts, le directeur de Beaujolais Saône Aménagement licencié 12:02
    "Un manque de considération criant" : l'opposition demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes plus de transparence sur les subventions 12:01
    Fourvière : le chantier d’une des deux tours de la basilique prendra fin pour la Fête des Lumières 11:50
    “Mémoire de fille” au TNP : la toute première fois d’Annie Ernaux 11:12
    Lyon 3e : l’école Jules Verne rénovée pour mieux faire face aux fortes chaleurs 10:40
    pompier camion faits-divers
    Givors : une mère de famille meurt dans un accident au Mexique, sa fille rapatriée à Lyon 10:07
    Chamonix : la librairie Landru cesse son activité 09:38
    A412 : la police disperse les premiers blocages d’une contestation qui s’organise 09:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut