Soprano se produira au Groupama Stadium en 2027 pour sa tournée "Karaoké"

Le Groupama Stadium accueillera une étape de la tournée de Soprano en 2027. @Soprano

Le rappeur marseillais Soprano est attendu au Groupama Stadium le 10 juillet 2027, à l’occasion du "Karaoké Tour", sa nouvelle tournée.

Soprano va retrouver l’enceinte de Décines-Charpieu. Le rappeur a annoncé ce mercredi 9 septembre une nouvelle tournée des stades en 2027, avec une étape au Groupama Stadium programmée le samedi 10 juillet 2027. Baptisée "Karaoké Tour", cette tournée sera l’occasion pour le public de reprendre en chœur les plus grands tubes de l’artiste, tels En feu, Cosmo ou encore Dingue.

Le Marseillais présentera ce show quelques mois après la sortie de son nouvel album, dont la sortie est prévue au début de l’année 2027. "On va essayer de faire un truc qui est totalement historique", a déclaré l’ancien chanteur des Psy 4 de la rime. Des invités de taille devraient monter sur scène au cours de la tournée, mais leurs identités n’ont pas encore été dévoilées.

La prévente est déjà disponible

À Lyon, les préventes Fnac ont débuté ce mercredi 9 septembre à 12h. La billetterie grand public ouvrira, quant à elle, vendredi 11 septembre à 12h. Il faudra compter 49 euros minimum pour assister au concert au Groupama Stadium.

Soprano commencera sa tournée le 5 juin à Lille, avant de passer par Nantes le 12 juin, Metz le 19 juin, Le Mans le 26 juin et Bordeaux le 3 juillet. Après son passage à Lyon le 10 juillet, l’artiste se produira en 2028 à Paris, à la Plénitude Arena, puis au stade Vélodrome de Marseille.

𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬 📣 Le rappeur @Soprano fait son retour au Groupama Stadium le samedi 10 juillet 2027 !

Il transformera le stade en un gigantesque karaoké pour revivre ses plus grands tubes dans une ambiance spectaculaire !



🎟️Inscription prévente : https://t.co/iPG1eNyXtI pic.twitter.com/aKno2sNNxM — Groupama Stadium (@GroupamaStadium) September 9, 2026

Lire aussi : Patrick Bruel annule son concert à la LDLC Arena suite aux accusations de violences sexuelles