Bébé tué dans une crèche à Lyon : le parquet fait appel de la condamnation

Le parquet général de Lyon annonce faire appel de la condamnation de Myriam Jaouen, condamnée par la cour d'assises de Lyon à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Lisa, bébé de moins d'un an, empoisonnée au Destop.

Selon nos confrères de Tribune de Lyon, le parquet général de Lyon a décidé de faire appel de la condamnation de Myriam Jaouen. Cette dernière avait été condamnée la semaine dernière à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assisses de Lyon pour avoir provoqué la mort de Lisa, bébé de moins d'un an, en la forçant à avaler du Destop en juin 2022 dans une crèche à Lyon.

Si les parties civiles n'étaient pas en mesure de faire appel de la condamnation, le parquet l'a fait pour dénoncer l'absence de qualification de meurtre dans la condamnation. Myriam Jaouen a en effet été condamnée pour "actes de tortures et de barbaries ayant entrainé la mort dans intention de la donner".

Un deuxième procès dans peu de temps ?

Selon Me Jean Sannier, avocat de l'association Innocence en danger, la deuxième audience pourrait avoir lieu "dans un temps assez rapproché car l'accusée est déjà en détention" a-t-il expliqué à nos confrères de BFM Lyon.

Le procureur général avait requis trente ans de prison, avec deux tiers de période de sûreté pour meurtre. Mais le jury avait finalement décidé de requalifier les faits à l'issue de trois jours de procès. Un verdict qui avait "choqué" les parents de la jeune victime.

Cette requalification "est difficilement compréhensible pour les parents", avait réagi auprès des journalistes leur conseil Catherine Bourgade à l'issue du procès. "Ils sont choqués par un jugement qui rajoute de la douleur à la douleur et ont l'impression de perdre leur enfant deux fois", avait-elle ajouté. "Qui peut mettre un produit de déboucheur dans la bouche d'un enfant et nous affirmer qu'elle n'a pas voulu le tuer?", s'était offusquée l'avocate, en espérant que le parquet général fasse appel. Un espoir entendu et un nouveau procès attendu par la famille.