Baromètre du bien-être : êtes-vous heureux à Lyon ?

Entre le 18 et le 26 janvier, la ville de Lyon organise des ateliers ouverts à tous pour déterminer si les Lyonnais sont heureux dans leur ville.

Qu'est-ce qui fait que l'on soit heureux dans une ville ? Sécurité ? Urbanisme ? Végétalisation ? C'est la question que la ville de Lyon souhaite poser à ses habitants. Du 18 au 26 janvier, des ateliers seront organisés dans les 9 arrondissements pour permettre aux Lyonnais de s'exprimer sur cette question.

Aucune compétence spécifique n'est demandée. Il suffit de vivre à Lyon. Des professionnels seront présents pour encadrer les débats et les échanges entre habitants, élus, agents de la ville et acteurs du territoire.

Quels sont les "indicateurs du bien-être"

L'objectif final que se fixe la mairie est "d'élaborer des indicateurs du bien-être." Elle compte se servir des éléments recueillis pour "orienter les politiques municipales pour mieux répondre aux attentes des habitants." Les différents ateliers se dérouleront les 18, 25 et 26 janvier entre 17 h et 20 h 30. Il suffit de s'inscrire via ce formulaire.

L'étude se déroulera en trois étapes :