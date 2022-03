Quai Claude-Bernard, au niveau de l’Université Lyon 2, les premiers travaux visant à faire sortir de terre les 900 premiers mètres des Voies Lyonnaises, qui a terme s’étaleront sur 355 km, ont débuté au début du mois de mars. Le chantier, qui doit notamment amputer le quai de l’une de ses 3 voies de circulation automobile, préfigure ce que sera à l’avenir ce nouveau réseau cyclable.

Annoncé en grande pompe par la Métropole de Lyon en septembre 2021, le grand projet cyclable des Voies Lyonnaises, qui doit permettre la création, entre 2026 et 2030, de 13 lignes sécurisées étendues sur 355 kilomètres, tardait à se concrétiser. Depuis le 1er mars, la collectivité territoriale, dirigée par l’écologiste Bruno Bernard, est finalement rentrée dans le vif du sujet en s’attaquant aux premiers mètres de l’une de ses plus importantes promesses de campagne.

Comme un symbole, c’est par la voie numéro 1, qui doit relier Vaulx-en-Velin à Saint-Fons sur 21 km, que le chantier a débuté au niveau de la piscine du Rhône et de l’Université Lyon. Ce matin du jeudi 10 mars, difficile de réellement prendre la mesure de ce à quoi ressemblera ce premier tronçon des Voies Lyonnaises, les premiers coups de pelle venant juste d’être donnés et la livraison n’étant prévue que fin juin.

"Une fois que les travaux seront terminés on aura les Voies Lyonnaises, soit une bande cyclable de 4 mètres qui permettra d’avoir une circulation vélo totalement séparée des flux de voiture et des piétons", Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Ce qui saute aux yeux c’est plutôt le passage des voies de circulation automobile de trois à une voie, le temps des travaux, avant, à terme, que l’une d’entre elles ne soit complètement supprimée pour laisser place à la Voie Lyonnaise 1. Concrètement, les travaux en cours doivent permettre d’aménager sur la chaussée une large piste cyclable sécurisée de la piscine du Rhône à la rue de l’Université. Plus loin, au niveau de l’Université et jusqu’à la rue Jaboulay, la piste sera construite sur le haut du quai, partagé avec les piétons, la suppression d’une voie de circulation n’étant pas envisageable, notamment en raison de la présence du tramway.

Résoudre les conflits d’usage

Larges de 3 à 4 mètres et séparées de la chaussée ces pistes cyclables doivent aussi permettre "de rééquilibrer l’espace public pour déjà séparer les flux piétons et vélos parce qu’ici il y a des conflits d’usages qui ne sont pas acceptables. Les vélos n’ont pas à gêner les piétons", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole, présent ce jeudi matin pour passer en revu le chantier en cours. Le second enjeu affiché par la collectivité est "de réduire le nombre de déplacements individuels en voiture et donc in fine de réduire les bouchons, probablement d’ici quelques années, tout en multipliant par trois les déplacements en vélo entre 2020 et 2026".

"À certains moments, on va prendre la place sur l’automobile, qu’elle soit en circulation ou en stationnement. L’objet c’est bien de fournir des alternatives à la voiture individuelle", Fabien Bagnon vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités

La suppression d’une voie de circulation sur les quais du Rhône, souvent congestionnés aux heures de pointe, lève toutefois des interrogations notamment sur une augmentation des embouteillages sur cet axe. Interrogé sur ce point, Bruno Bernard coupe court aux inquiétudes et assure que l’endroit "n’est pas très embouteillé. Là si vous regarder on est en plus en période de travaux, un jour de grève [des TCL, NDLR] et moi je ne vois pas de bouchons de voiture devant moi. Il faut d’abord donner les réalités et aujourd’hui sur cet axe il y a environ 12 000 voitures qui passent, on a plus de vélos qui passent et des milliers de piétons. Donc c’est normal que l’équilibre se fasse", lâche l’élu.

Un rééquilibrage de l’espace public

"On est sur un rééquilibrage de la ville qui avait été façonnée dans les années 60-70 pour le tout automobile, qui n’a pas fonctionné en termes de déplacements", poursuit Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie. Un rééquilibrage qui répond aussi à une explosion des déplacements à vélo qui connaissent une augmentation "de plus de 40% depuis 2019", selon l’élu, alors que dans le même temps la voiture ne représenterait "plus que 26 % des déplacements qui sont effectués" à Lyon.

"Passer au format voie lyonnaise, plus large, plus confortable, plus sécurisé ca va permettre d’améliorer la sécurité des cyclistes et faciliter le report modale", Grégory Doucet, maire de Lyon

Difficile donc pour le maire de Lyon, lui aussi présent ce jeudi matin sur les quais du Rhône, d’entendre que "ce sont les écologistes qui poussent pour ceci ou cela". Pour Grégory Doucet, "il suffit de regarder la fréquentions des voies cyclables pour se rendre compte que la demande et gigantesque. On n’est pas en train de séduire de nouveaux cyclistes, on est surtout en train de répondre aux besoins de ceux qui existent", assure l’édile écologiste. Non sans insister avec une certaine fierté sur le fait que le tronçon cyclable sur lequel née cette première Voie Lyonnaise est "d’après nos comptages le plus emprunté de Lyon et de France". Pendant ce temps, sous les yeux des usagers, piétons, automobilistes et cyclistes, l’ancien REV (Réseau Express Vélo) devient véritablement les Voies Lyonnaises et une réalité.

Calendrier des travaux de ligne 1 des Voies Lyonnaises

Secteur quai Claude-Bernard

Du 22 février au 4 mai 2022, entre le cours Gambetta et le pont de l'université : circulation réduite à une voie ;

Du 22 février au 30 mars 2022, entre la rue Jaboulay et le pont Galliéni : circulation réduite à une voie ;

Du 22 février au 12 mai 2022, entre la rue Professeur Grignard et le pont Galliéni : circulation réduite à deux voies ;

Du 5 mai au 24 juin, entre pont de l'Université et la rue Jaboulay : circulation réduite à une voie ;

