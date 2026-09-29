Un mardi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 29 septembre 2026 avec un thermomètre qui atteindra de nouveau les 29 degrés.

La région lyonnaise n'en a pas terminé avec les températures d'été. Ce mardi 29 septembre, le temps s'annonce une nouvelle fois estival. Malgré un léger voile, le soleil brillera du matin au soir sous un vent de sud soutenu.

Côté températures il fait déjà 18 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 29 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 8 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait légèrement baisser en fin de semaine à Lyon.