Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages dès demain

Un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes sera placé en vigilance orages dès demain alors que de nombreuses pluies sont également attendues.

Alors que ces dernières semaines ont été calme en terme de vigilance météo dans la région, ce mercredi 30 septembre, un département d'Auvergne-Rhône-Alpes sera placé en vigilance orages et pluie-inondation.

Il s'agit de l'Ardèche qui sera placé en vigilance jaune dans la matinée à cause d'un épisode méditerranéen se mettant d'abord en place sur les Cévennes dans la nuit de mardi à mercredi avant de remonter légèrement dans le sud de la région.