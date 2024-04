La 7e édition du Lyon Bière Festival, "plus gros évènement de bière artisanale de France", se déguste entre Rhône et Saône les 27 et 28 avril.

Le Syndicat national des brasseries indépendantes (SNBi), qui réunit 850 brasseurs, estime qu’1 brasserie sur 10 envisagerait de fermer en 2024. Longtemps florissant, le marché de la bière artisanale connaît actuellement des remous.

"Nous voulons payer les mêmes droits d’accises sur l’alcool que les

viticulteurs. Les brasseries indépendantes payent 5 à 10 fois plus de droits d’accises que le vin, explique le SNBi, alors que nos bières gastronomiques font parties des boissons les moins alcoolisées. Une bouteille de vin à 13% alc. est taxée à 3 centimes d’euros, une bouteille de bière artisanale à 6% alc. est taxée à 18 centimes d’euros… cherchez l’erreur. Alléger la fiscalité sur les bières artisanales redonnera du souffle à nos TPE, et leur redonnera un peu de marge."

"230 millions pour les vignerons indépendants, toujours rien pour les brasseries artisanales !" Le Syndicat national des brasseries indépendantes Tweet

Et de demander de l'aide au gouvernement : "une enveloppe de 230 millions d’euros vient d’être allouée aux vignerons indépendants et toujours rien pour les brasseries artisanales!"



"Malgré le boulevard qui semblait s’ouvrir à la bière artisanale en France il y a quelques années encore, confirment les organisateurs du Lyon Bière Festival, force est de constater que l’année 2023 aura marqué le début des hostilités, inaugurant une nouvelle période faite d’incertitudes et de transitions pour un bon nombre d’acteurs de la scène brassicole."

Dans ce contexte un peu morose, la 7e édition du Lyon Bière Festival a choisi pour thématique "Craft is not dead", "comme un leitmotiv pour cette nouvelle édition et comme une preuve que la bière artisanale est bel et bien vivante !".

100 brasseries sont invitées, dont 30 internationales et 66 nationales, avec deux marraines : Mappiness et Hoppy Road, deux microbrasseries implantées à Décines et Nancy.

Le Lyon Bière Festival pratique



LIEU

Le Double Mixte

19 Av. Gaston Berger

69100 Villeurbanne



DATES & HORAIRES

Samedi 27 avril & Dimanche 28 avril 2024

de 12h à 23h le samedi

avec la soirée officielle du Lyon Bière Festival

de 12h à 19h le dimanche

Samedi soir, les entrées seront possibles jusqu’à 21h30



TARIFS

PASS 1 JOUR Samedi – 8€ en prévente (9€50 sur place)

PASS 1 JOUR Dimanche – 7€ en prévente (8€50 sur place)

PASS 2 JOURS – 14€ en prévente (17€ sur place)

La retranscription complète de l'entretien avec Marc Renau

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Marc Renau.

Bonjour Guillaume.

Marc Renau, vous êtes un des organisateurs du Lyon Bière Festival qui tient sa 7e édition cette année. Alors cette année il y a un petit changement puisque il y a un déménagement, le Lyon Bière Festival se passe au Double Mixte, à Villeurbanne. Alors avant de parler du fond du Lyon Bière Festival pourquoi il y a ce déménagement ? Donc vous étiez à La Sucrière avant et là vous passez au Double Mix.

Alors essentiellement pour des envies de changement. Effectivement, c'est la 7e édition. Avec le Covid, ça fait donc presque 10 ans qu'on organise le Lyon Bière Festival chaque année, et on avait envie de changement. On a beaucoup aimé La Sucrière, qui nous a toujours bien accueilli, et c'est vrai qu'on avait tendance à renouveler toujours le même exercice et on s'est dit que c'était la bonne année. Voilà c'est essentiellement pour ça.

C'est-à-dire qu'en termes de superficie ?

C'est un peu plus grand, et un peu plus pratique puisque pour le coup, à La Sucrière, on utilisait aussi les étages, enfin du moins le balcon, ce qui n'était pas très simple pour aménager le site. Voilà donc là c'est de plein pied au Double Mixte

Donc Double Mixte 27-28 avril donc ce Lyon Bière Festival. Alors c'est vrai qu'il intervient dans une période, un petit peu on va dire de remous, puisqu'il y a quand même une petite crise. J'ai regardé sur le site du Lyon Bière Festival où il était effectivement que malgré le boulevard qui semblait s'ouvrir pendant 2023 il y a eu quand même une période de remous qui a marqué le début des hostilités. Le début des hostilités on parle de quoi là ?

C'est un événement important pour la craft Beer la bière artisanale, puisqu'on est le plus gros événement de bière artisanale en France. On accueille un peu plus de 12 000 visiteurs le temps d'un week-end.

Sur combien de marques qui sont présentées ?

Alors on a un peu plus de 100 brasseries invitées c'est une sélection. Donc on a quelqu'un, Nicolas qui va sélectionner. C'est une vraie sélection artistique j'allais dire puisque là pour le coup la bière artisanale c'est très très vaste. Il y a beaucoup de styles et puis il y a aussi un objectif de renouvellement pour le public. Donc oui on a appelé le thème cette année du Lyon Bière Festival "Craft is not dead", parce que tout simplement effectivement en ce moment il y a une vraie crise de croissance, probablement j'espère, en tout cas mais probablement de la bière artisanale. La bière artisanale en France, c'est relativement récent. Ça date de 15, 20 ans. Il y a eu une très forte croissance les dernières années. Et là, aujourd'hui, il y a probablement un tassement, ou du moins une période de consolidation, pour des raisons assez classiques de crise de croissance, d'inflation des coûts. Et puis il y a eu beaucoup de créations de brasseries artisanales. Il y a une espèce de tassement ou du moins il y a, en ce moment, une vraie crise qu'on vit puisque nous on côtoie beaucoup les brasseries artisanales de la France entière. Effectivement, on en parlait tout à l'heure aujourd'hui il y a à peu près 2400 brasseries artisanales en France. Donc il y a eu une très forte croissance une explosion...

...La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région brassicole...

... Oui, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région brassicole, ce qui est peut être un peu contre intuitif par rapport à d'autres régions qui nous paraissent peut être plus aptes à accueillir des brasseries artisanales. Mais c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a à peu près 400. Et donc nous un de nos objectifs est de proposer le meilleur des brasseries artisanales, pas qu'en France, puisqu'on a aussi une sélection internationale, au public qui viendra.

C'est un peu une vitrine finalement de ce qu'on sait faire en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en France.

C'est ça, c'est l'objectif c'est de montrer ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus intéressant dans ce monde.

On l'a vu, la thématique cette année est "Craft is not dead", les brasseries artisanales ne sont pas mortes loin de là. Alors il y a aussi des sous-thématiques c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y aura à la fois une présentation d'IPA West Coast et puis de Lager. Expliquez-nous quand même rapidement les différences entre les deux parce que les gens ne connaissent pas forcément.

Alors comme chaque année, on invite des brasseries marraines, et pour le coup elles sont non seulement mises en valeur et mises en avant lors du Lyon Bière Festival, mais on fait aussi une bière spéciale pour le Lyon Bière Festival avec les deux brasseries marraines qui seront invitées. C'est une bière brassée pour l'occasion qui sera disponible au bar officiel. Alors bon, lager c'est la bière assez classique...

Bière de soif un petit peu.

Bière de soif mais pour le coup, c'est là où il y a un piège c'est que ça peut être aussi évidemment très qualitatif, ç a été peut-être un peu moins mis en valeur ces dernières années. Quant à la West IPA, c'est un peu plus classique, un peu plus connu mais là aussi on peut aller sur des bières un peu plus subtiles et complexes que ce qu'on peut trouver notamment dans les bières un peu plus industrielles.

Et puis il y aura à côté donc les dégustations, il y aura je regarde parce que je leur tourne un peu il y aura aussi des masterclass, il y aura des conférences, ça veut dire qu'il y aura aussi bien du grand public qui sera amateur de bières et puis aussi des professionnels donc bon. Merci beaucoup et large soif, allez au revoir.