Avant la canicule, grand ciel bleu ce mardi à Lyon

Alors qu'une canicule s'installe en France, la journée de mardi s'annonce très ensoleillée à Lyon.

La canicule arrive en France. A Lyon, la fin de semaine s'annonce extrêmement chaude et plus de 40 degrés sont attendus dimanche.

D'ici-là, le soleil va monopoliser le ciel lyonnais. Cette journée du mardi 12 juillet va être très ensoleillée. Du côté du mercure, jusqu'à 33 degrés sont attendus à Lyon.

Pour le Rhône, Météo-France prévoit pour l'instant un pic de chaleur lundi 18 juillet avec 42 degrés. "Pour l'instant, on voit le pic de chaleur de samedi à mardi. Mais comme on est à huit ou neufs jours, on est en limite de prévision. Il y a plusieurs scénarios possibles plus ou moins intenses. Cependant, à l'issue de ce pic de chaleur les températures devraient rester très au-dessus des normales de saison pendant encore plusieurs jours", détaille Sébastien Leas, prévisionniste chez Météo-France.

Lire aussi : Canicule à Lyon : des experts de Météo-France décryptent la vague de chaleur à venir