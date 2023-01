Auvergne-Rhône-Alpes : Les naissances en baisse

Au niveau national, les naissances sont au plus bas. 723 000 en 2022 le chiffre n'a jamais autant baissé depuis 1946.

Les taux de natalité sont en baisse, mais la France reste toujours première de la classe en Europe. Le pays a enregistré 723 000 naissances en 2022 selon le bilan de l'Insee. Un chiffre significatif lorsqu'on sait que ce taux n'est pas descendu aussi bas depuis 1946 et la création de l'Insee. Le Parisien s'interroge sur un potentiel "Baby Crash".

Quelle situation en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Dans la région, les chiffres sont moins alarmants. De 1993 à 2010, les naissances ont connu une forte croissance. On passe de 81 960 à 96 820 en l'espace de 17 ans. Par la suite, la région a observé une baisse constante jusqu'à retomber à 87 300 naissances en 2021 (dernier chiffre donné). Côté fécondité, la tendance est, elle aussi, à une légère baisse.

Nombre de naissances dans la région Auvergne-Rhône-Alpes @ Insee

Les naissances dans le Rhône

Le département du Rhône suit la même tendance que la région. On observe une forte hausse de la natalité entre 1993 et 2014. On passe de 21 560 à 26 700 . Et depuis, les naissances baissent pour atteindre 24 000 en 2021. La fécondité des femmes suit le même chemin qu'au niveau régional et national : Une légère baisse constante.