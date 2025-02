Dans sa dernière étude, l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes indique que les agriculteurs de la région ont des revenus moins élevés que la moyenne nationale.

En 2020, l'activité agricole représentait 40 % de la superficie régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 49 300 ménages agricoles étaient recensés en 2020, ce qui représente 12 % de ce type de ménages en France métropolitaine.

La plupart des exploitations de la région sont de petite taille et la prédominance pour l'élevage d'herbivores en fait sa spécialité, malgré que cette activité soit moins lucrative. Ces orientations de production peuvent expliquer en partie que les ménages agricoles de la région affichent le niveau de vie médian le plus bas de France (20 500 euros contre 22 800), comme le relève la dernière étude de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes.

La Vallée du Rhône plutôt épargnée

Le constat est similaire pour les ménages de producteurs laitiers, qui sont plus représentés à l'échelon régional (17 % contre 12 %). Là aussi, leur niveau de vie médian est inférieur en Aura comparé à celui de France métropolitaine (20 400 euros contre 22 000).

De plus, la part des petites exploitations en situation de pauvreté monétaire (30 %) est plus élevée de six points par rapport au chiffre national (24 %). Pour autant, l'Insee précise que ce faible niveau de vie médian des ménages agricoles est marqué par une "forte variabilité territoriale". Le quart Nord-Est et les alentours de Clermont-Ferrand s'en sortent ainsi le mieux. Au contraire de la partie méridionale de la région, excepté la vallée du Rhône.

