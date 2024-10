Laurent Wauquiez congratule Fabrice Pannekoucke après son élection à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sur la même ligne que les Écologistes fin septembre, le syndicat CGT spectacle tance la politique culturelle menée par l'exécutif à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après les Écologistes, c'est au tour de la CGT de tirer à boulets rouges sur la politique culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme les Verts fin septembre, l'union fédérale du syndicat CGT spectacle s'inquiète de la politique culturelle menée par l'exécutif à la Région et dénonce une "doctrine d'austérité", malgré le départ de Laurent Wauquiez de la présidence.

"Le 27 juin dernier, la région a reporté le vote d’attribution des subventions de 127 équipes artistiques, pour un budget total de 710 000 euros suite à un "problème administratif et technique", laissant nombre de structures dans l'incapacité d'exercer leur activité, écrit le syndicat dans un communiqué. Aux dernières nouvelles, ce vote, déplacé au 11 octobre, n’attribuerait plus que 588 000 euros." Dans le même temps, la CGT regrette le retrait de 3,7 millions d'euros des budgets culturels.

"Cela s'inscrit dans la logique clientéliste et idéologique en cours depuis 3 ans"

A son tour, le syndicat pointe du doigt le financement de 450 000 euros du spectacle Raconte-moi la France, révélé par Rue89 et Mediapart. Et poursuit : "Cela s'inscrit dans la logique clientéliste et idéologique en cours depuis 3 ans, qui a vu notamment les subventions du Théâtre Nouvelle Génération supprimées suite aux critiques de la politique régionale exprimées par son directeur Joris Mathieu".

Pour rappel, l'exécutif avait vivement réagi au communiqué des Ecologistes, dénonçant "l’acharnement des Écologistes d’extrême gauche à dénigrer toute initiative culturelle qui ne correspond pas à leur vision étriquée de la France".

