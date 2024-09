"Un très mauvais signal" : à Lyon, la baisse de subvention du musée des Confluences passe aux forceps

La baisse de subvention du musée des Confluences à Lyon a été approuvée ce lundi, sans les votes d'une partie de la majorité au conseil métropolitain.

C'est une situation qui a passablement agacé le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Ce lundi 30 septembre en conseil métropolitain, une baisse de subvention d'un million d'euros au musée des Confluences de Lyon a été approuvée, sans le vote d'une grande partie de l'opposition, mais également sans celui du groupe de gauche "La Métropole en commun", après que Nathalie-Perrin Gilbert a émis des doutes sur la légalité de la délibération.

"N'avons nous pas fait de la subvention de début d'année un dû ?"

En effet, l'ex-adjointe en charge de la culture s'est interrogée sur cette baisse, faisant passer le budget 2024 de l'établissement culturel de 14,4 millions d'euros à 13,4 millions d'euros, à seulement trois mois de la fin de l'année. : "N'avons nous pas fait de la subvention de début d'année un dû ? Il existe des jurisprudences du Conseil d'Etat en ce sens", a-t-elle ainsi indiqué. Et alors que le projet de délibération indique que le budget 2024 "restera son niveau cible", puisque la baisse de subvention de fonctionnement doit être compensée en investissement d'un million d'euros (réparti sur les exercices 2025 et 2026), Nathalie Perrin-Gilbert a estimé que cette affirmation était erronée, "voire mensongère", puisque Bruno Bernard lui-même a indiqué que le budget 2024 baisserait d'un million d'euros.

Le groupe de Philippe Cochet, La Métro Positive, mais également les groupes Synergies de Marc Grivel et Progressistes et Républicains de David Kimelfeld se sont ainsi abstenus ou ont voté contre, appelant l'exécutif, comme l'a fait NPG, à reporter le vote pour effectuer une vérification juridique. "Je vois qu'il n'y a que des arguments de forme. Je redis toute ma confiance en nos services", s'est défendu Bruno Bernard qui a soumis au vote la délibération. Et NPG de lancer quelques minutes plus tard : "Je suis déjà en train de rédiger mon courrier à la préfecture pour un contrôle de légalité."

"Aucun impact négatif sur la programmation du musée, sur ses expositions et sur sa qualité" Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Sur le fond, l'ancienne adjointe à la culture de la Ville de Lyon a déploré "un très mauvais signal", chargeant Bruno Bernard : "Vous affaiblissez la création et la diffusion artistique." Et alors que le président de la Métropole assurait que cette baisse de budget n'aurait "aucun impact négatif sur la programmation du musée, sur ses expositions et sur sa qualité", NPG, qui a siégé au conseil d'administration de l'établissement, n'en démordait pas : "Je maintiens que la baisse de subvention, à moyen terme, viendra impacter négativement la vie du musée et peut-être réduire son attractivité." "Nous resterons attentifs à la suite. Le musée va fêter ses dix ans, il aura besoin du soutien entier de la Métropole", a de son côté averti David Kimelfeld.

Pour rappel, les recettes de billetteries du musée sur le premier semestre 2024 auraient été supérieures aux prévisions de 450 000 €, et les charges d'exploitation minorées par la baisse des dépenses d'énergies de 207 000 €. Bruno Bernard a par ailleurs noté que la trésorerie du musée avait doublé entre 2019 et 2022, atteignant environ 12 millions d'euros. Le présidant a déploré dans le même temps que la Métropole ne soit la seule collectivité à financer l'institution, fustigeant le désengagement du département, et s'étonnant de pas voir Etat et Région à son soutien. Premier musée de France en dehors de Paris, il a accueilli plus de six millions de visiteurs depuis son ouverture.