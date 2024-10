Une louve a été abattue par un tir de protection à Lus-la-Croix-Haute, dans la Drôme, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre.

Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre, une louve a été abattue à Lus-la-Croix-Haute, dans la Drôme, indique la préfecture ce lundi. Ce tir de défense a été réalisé par les lieutenants de louveterie de la Drôme, alors que l'animal était en situation d'attaque sur un troupeau d'ovins.

Ce tir a été fait "en complément des mesures de prévention contre la prédation du loup mises en œuvre par l’éleveur pour la protection de son troupeau domestique", poursuit la préfecture.

Depuis le début de l'année, il s'agit du sixième loup tué dans la Drôme et du 167e en France. Le plafond national de ces dérogations est fixé à 209 spécimens en 2024. Il existe désormais une carte pour suivre la population de loups et de lynx en France métropolitaine. Le recensement de l'espèce est confié à l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité et ses 4 500 correspondants.

