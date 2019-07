Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange : violents orages et grêle

De violents orages sont annoncés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, placée en vigilance orange par Météo France. Sans oublier de fortes rafales de vent et des risques de grêle, qui ne réussiront pas vraiment à faire baisser les températures.

Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance orange par Météo France pour "orages forts". Au total, vingt départements sont concernés. De violents orages sont annoncés cet après-midi au-dessus de la capitale des Gaules, avec des précipitations et des rafales de vent allant jusqu'à 85 km/h en fin d'après-midi. Mais ni le vent ni la pluie ne parviendront à réellement faire baisser les températures, qui ne descendront que légèrement sous la barre des 30°C. Des risques de grêle sont également à prévoir cet après-midi et cette nuit. Météo France recommande de limiter ses déplacements, d'éviter d'utiliser son téléphone ou des appareils électriques, et de ne pas tenter de s'abriter des intempéries sous un arbre. Un scénario identique devrait se répéter ce dimanche.