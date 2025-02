Dès ce lundi 24 février, des travaux de végétation vont être réalisés sur plusieurs lignes TER d'Auvergne-Rhône-Alpes.

LA SNCF profite des vacances scolaires pour effectuer des travaux "de maitrise de la végétation" sur plusieurs lignes de train d'Auvergne-Rhône-Alpes, à partir du lundi 24 février et jusqu'au vendredi 7 mars.

Du 24 février au 7 mars, ces travaux sont prévus sur le secteur de l'Ouest lyonnais, entre 10 et 16 heures. Les circulations seront interrompus entre Saint-Bel et Lyon, ainsi qu'entre Brignais et Lyon. Des autocars seront mis en place.

Des trains supprimés entre Saint-Etienne et Lyon

Sur l'axe Firminy - Saint-Etienne - Lyon, les travaux se dérouleront sur la même période de 10h30 à 15h30, entre Rive-de-Gier (Loire) et Givors (Rhône). "Quelques trains" seront supprimés entre Saint-Etienne et Lyon Part-Dieu, indique la SNCF.

Entre Firminy (Loire) et Givors, les TER seront supprimés sur les horaires de travaux. Une correspondance sera aussi nécessaire à Givors pour les usagers qui souhaitent se rendre ou partir de Lyon Perrache.

Modifications de temps de parcours entre Genève et Lyon

Enfin, sur les axes Ambérieu - Aix-les-Bains et Culoz - Bellegarde, entre 9 et 16 heures, une modification de dessertes et des temps de parcours est à prévoir entre Genève et Lyon.

Sur l'axe Annecy - Lyon et Lyon - Ambérieu - Chambéry, des autocars seront mis en place pour compenser les suppressions de trains. De même entre Genève et Grenoble (Isère).

Plus de précisions sur le site de la SNCF.