Villeurbanne : l'art s'invite au sein de l'hôpital de Charpennes

Depuis le 20 février, une soixantaine d'oeuvres d'art sont installées au sein de la branche gériatrique de l'hôpital de Charpennes à Villeurbanne.

Depuis le 20 février et pour un an, une soixantaine de reproductions d'œuvres d'art ornent les murs de l'hôpital gériatrique de Charpennes (Villeurbanne). Une initiative proposée par l'ONG "Art For Science", conçue afin de créer une stimulation cérébrale chez les patients à travers l'art. L'ONG est également engagée auprès des chercheurs luttant contre les tumeurs cérébrales des adultes et des enfants.

Inaugurée le 20 février dernier, cette galerie invite les patients du service gériatrie de l'hôpital de Charpennes à choisir des œuvres d'art à installer dans leur chambre. Une manière de personnaliser leur espace et d'apporter une source de bien-être à leur lieu de soin. Plusieurs ateliers autour de ces œuvres seront également proposés aux personnes hospitalisées, tandis que le personnel sera formé à l'art pour mieux l'aborder auprès des patients.

