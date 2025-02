TER : "Comment les projets ferroviaires seront-ils financés ?"

Gérald Petitgand, président de la FNAUT Auvergne-Rhône-Alpes, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Lors de son passage dans l'émission "6 minutes chrono" de Lyon Capitale, Gérald Petitgand, président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport (FNAUT) en Auvergne-Rhône-Alpes, a exprimé ses préoccupations concernant la décision de la région de ne pas instaurer le versement mobilité prévu dans le budget 2025 de l'État. Selon lui, cette décision pourrait compromettre des investissements essentiels pour les transports régionaux.

« Nous sommes face à un mur d'investissement très important », a-t-il déclaré, soulignant le besoin urgent de nouvelles rames pour faire face à l'augmentation de 24 % du trafic depuis 2019. Il a également mentionné la nécessité de rouvrir des lignes ferroviaires, telles que celle entre Saint-Étienne et Clermont, et de développer des projets ambitieux comme les services express régionaux métropolitains (CERM) et le contournement ferroviaire de Lyon.

Interrogé sur la volonté de la région de ne pas alourdir la fiscalité des entreprises en renonçant au versement mobilité, M. Petitgand a reconnu cette préoccupation, mais a averti que sans cette ressource financière, « cela risque d'être compliqué » de financer les projets indispensables à l'amélioration du réseau ferroviaire régional.

Cette situation intervient alors que les usagers des TER en Auvergne-Rhône-Alpes font face à des retards et des suppressions fréquentes.

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des TER, des transports régionaux et de la gestion par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour en parler, nous sommes connectés avec Gérald Petitgand, président de la FNAUT de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La FNAUT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, qui regroupe 28 associations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Gérald Petitgand.

Bonjour, très heureux d'être invité.

On va rentrer dans le vif du sujet. Le budget 2025 de l'État permet aux régions d'instaurer un versement mobilité. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ne pas l'appliquer. Vous avez publié un communiqué expliquant pourquoi, selon vous, ce n'est pas une bonne décision. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Merci. À l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes face à un mur d'investissement très important. Nous ne nous opposons pas à ce choix, c'est la région qui assume ses décisions, mais nous avons quatre points essentiels concernant ce choc d'investissement attendu.

Premièrement, la commande de trains : il y a un manque flagrant de matériel. Le trafic a augmenté de 24 % depuis 2019 et les trains sont surchargés. Nous espérons une nouvelle commande après 2025.

Deuxièmement, la réouverture des lignes, notamment entre Saint-Étienne et Clermont, celle de la rive droite du Rhône, ainsi que d'autres en attente.

Troisièmement, l'État a mis en place les CERM (services express régionaux métropolitains) avec six RER identifiés pour la région.

Enfin, il y a de grands projets comme le contournement ferroviaire de Lyon et les accès Lyon-Turin. Comment ces projets seront-ils financés sans cette manne financière dont la région a décidé de se passer ? Cela nous inquiète.

Donc pour vous, la région se prive d'une ressource essentielle face à ce mur financier. Mais dans un contexte de restrictions budgétaires, où l'on tente de maîtriser les dépenses à tous les niveaux, ne s'agit-il pas aussi d'éviter de surtaxer les entreprises ? Car ces fonds sont prélevés sur les entreprises, n'est-ce pas ?

Oui, tout à fait. C'est pourquoi nous ne pointons pas du doigt la région. Nous comprenons le souhait de ne pas ajouter une taxe supplémentaire aux entreprises, qui paient déjà un versement mobilité au niveau des collectivités comme celle de Lyon. Toutefois, la région ne bénéficie pas de cette ressource, et au vu du choc d'investissement attendu, cela risque d'être compliqué. La région réclamait 5,7 milliards d'euros d'investissements, notamment avec le soutien de l'État. Mais concrètement, ces financements ne sont pas encore au rendez-vous.

Justement, sur ces 5,7 milliards, il a été montré par différents acteurs qu'une partie était déjà investie dans des rames commandées. Ce chiffre est donc à relativiser. Finalement, vous pointez un manque d'investissement. Quel est l'impact concret de cette situation sur la vie des usagers ?

Effectivement, sur ces 5,7 milliards, la moitié concerne l'entretien courant et non de nouveaux investissements.

Concrètement, 19 rames ont été commandées et reçues l'année dernière, mais seulement une partie peut être utilisée, car les centres techniques pour leur entretien ne sont pas encore disponibles. La Cour des comptes a identifié la nécessité de commander 30 rames supplémentaires. Or, si nous avons moins de rames en circulation, cela signifie des trains plus bondés, des retards et une dégradation des conditions de transport.

Des trains bondés engendrent des retards et une difficulté d'acheminement. En cas de panne ou de perturbations climatiques (arbres tombés, gel), les trains sont supprimés, ce qui aggrave encore la situation. En somme : mauvaises conditions, dégradations du service et explosion des coûts.

Pour apporter un élément au débat, la région a signalé une amélioration du taux de ponctualité des TER en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2016, environ 13 % des trains étaient en retard, contre 10,5 % en 2023. Vous ne ressentez pas cette amélioration sur le terrain ?

C'est l’effet des moyennes statistiques. Si l'on prend ces chiffres de manière globale, ils peuvent donner une impression d'amélioration. Mais certaines lignes restent en grande difficulté.

Par ailleurs, la région a augmenté le temps d'arrêt des trains en gare. Ainsi, à l'arrivée finale, le train est à l'heure, mais cela masque des retards intermédiaires. C'est un peu comme une pastèque : vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Quand on creuse, la situation reste critique.

C'est la fin de notre émission. Merci, Gérald Petitgand, d'avoir été avec nous. Quant à vous, chers spectateurs, retrouvez nos articles sur les transports TER en Auvergne-Rhône-Alpes sur lyoncapitale.fr. À très bientôt.