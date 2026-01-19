Actualité
Tribunal judiciaire de Lyon. (Photo : Nathan Chaize)

Aulas et Doucet fixés ce mardi dans leur procès en diffamation

  • par V.G.

    • À quelques mois des municipales de 2026, le tribunal correctionnel de Lyon doit rendre, ce mardi 20 janvier, deux décisions très attendues qui concernent les candidats Aulas, Doucet et Bernard.

    Le tribunal correctionnel de Lyon rend ce mardi son verdict dans le procès en diffamation intenté par Jean-Michel Aulas contre le média indépendant Rue89 Lyon. En cause, une enquête publiée en octobre 2023 sur le montage financier de la holding familiale Holnest et des investissements aux États-Unis, que l’ancien président de l’OL — aujourd’hui candidat à la mairie de Lyon — jugeait diffamatoires. Les journalistes mis en cause, Pierre Lemerle et Moran Kerinec, ont dénoncé une "procédure bâillon" et demandé la condamnation des Aulas pour procédure abusive, affirmant n’avoir fait que s’appuyer sur des données publiques et poser des questions d’intérêt général.

    Hasard du calendrier, ce même jour, le site Lyon People comparaît devant la 6e chambre presse, poursuivi pour diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard. Les élus écologistes reprochent au média un article leur imputant une responsabilité directe dans un accident mortel survenu à Lyon en février dernier, après des aménagements de voirie.

    Deux dossiers distincts, et deux décisions qui pourraient avoir des répercussions sur la campagne des Municipales 2026 à Lyon.

    à lire également
    L'Asvel enchaîne face à la lanterne rouge

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aulas et Doucet fixés ce mardi dans leur procès en diffamation 09:22
    L'Asvel enchaîne face à la lanterne rouge 08:50
    Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé à Lyon et dans le Rhône 08:15
    L'OL poursuit sa série et revient à deux points du podium 07:45
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    d'heure en heure
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi sous la grisaille à Lyon, jusqu'à 7 degrés attendus 07:12
    Blandine Priour-Even, chargée de communication à la Bibliothèque municipale de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Nuits de la lecture à Lyon : "rendre les bibliothèques accessibles à tout le monde" 07:00
    Sport : un week-end décevant pour les clubs lyonnais 18/01/26
    Saint-Priest : un accident de la route fait un blessé grave 18/01/26
    On y était : la 45e Traversée du Rhône à la nage avec palmes 18/01/26
    Lyon : une poutre fissurée menace un immeuble de s'effondrer à la Croix-Rousse 18/01/26
    Mahdieh Esfandiari
    Mahdieh Esfandiari : le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 26 février 18/01/26
    Ain : les visites de Rachida Dati et Michel Fournier annulées 18/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut