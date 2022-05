Certains habitants de la Métropole de Lyon ont été visités par de faux agents "Eau du Grand Lyon".

Vigilance. La ville de Villeurbanne indique que de "faux agents "Eau du Grand Lyon" ont été signalés dans la Métropole".

"Les habitants sont appelés à la plus grande vigilance : exigez la présentation de la carte professionnelle et assurez-vous que la tenue de travail et le véhicule porte bien le logo apparent", indique la ville de Villeurbanne.