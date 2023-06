Le diocèse de Lyon veut emmener 2 000 jeunes rencontrer le Pape

À l’occasion des Journées mondiales des jeunes (JMJ) d’août 2023, le diocèse de Lyon souhaite réunir 2 000 jeunes du secteur pour rencontrer le Pape François. Le coût total s’élèvera à 1,8 million euros.

L’objectif pour le diocèse de Lyon est clair. L’envie est d’amener "2 000 jeunes de 18 à 35 ans" aux Journées mondiales des jeunes qui auront lieu cette année à Lisbonne au Portugal. Le but des JMJ est de "rassembler des jeunes autour de leur évêque dans le but de vivre une aventure spirituelle et humaine". Pour cette occasion deux formules sont proposées, la première sera du dimanche 23 juillet au lundi 7 août (2 semaines) pour le prix de 795 euros et la deuxième sera du 30 juillet au lundi 7 août (1 semaine) pour un tarif de 695 euros.

1,8 million d’euros pour le voyage

En cumulant le transport, 620 000 euros pour 40 cars, les accompagnateurs de Lyon, 400 000 euros et bien d’autres éléments, le diocèse de Lyon a besoin de la somme de 1,8 million d’euros pour les deux voyages. Pour essayer de récolter un maximum d’argent, le diocèse de Lyon vend des mugs pour la somme de 20 euros, avec la volonté de pouvoir "plonger les pèlerins dans une semaine d’événements culturels et spirituels".