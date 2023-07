Arrêté à Lyon, un mafieux calabrais bientôt remis à l’Italie

Interpellé à Lyon le 11 juillet, un Italien de 27 ans faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, en raison de son appartenance présumée à la mafia calabraise, va être remis aux autorités de son pays.

Tout commence par un simple contrôle d’identité mené par la Police aux frontières (PAF) à la gare de Lyon Perrache. Le 11 juillet, des agents de la PAF tiquent sur les faux papiers présentés par un ressortissant italien et décident de le conduire en garde à vue. Rapidement, sa véritable identité est découverte, il s’agit de Michele Bellocco, un italien de 27 ans faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

Recherché depuis 2021

Selon la presse italienne, Michele Bellocco est un membre de la 'Ndrangheta, la tristement célèbre mafia calabraise, et est recherché depuis novembre 2021 après s’être soustrait à son assignation à résidence avant sa condamnation définitive à huit ans et quatre mois de prison pour divers délits contre des biens et des personnes, des vols dans des pharmacies et des supermarchés et de la résistance à une personne dépositaire de l'autorité publique, entre 2014 et 2017, rapporte l’AFP.

Alertées de son arrestation par la police française, les autorités italiennes ont dans la foulée demandé "son transfert vers l’Italie", aujourd’hui "en cours d’organisation" selon le parquet général de Lyon après l’autorisation émise par la chambre d’instruction.