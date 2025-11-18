Actualité
Stéphane Druissi, directeur ingénierie, Kamel Ait Mahiout, directeur général, Sébastien Astuto, commercial, et Chérine Kamali, alternante, représentaient ZCE au Smart City Expo World Congress, du 4 au 6 novembre. @LinkedIn ZERO CARBON EMISSION

À Barcelone, Zero Carbon Emission porte haut les couleurs de l'innovation grenobloise

  • par evamorvany

    • L'entreprise Zero Carbon Emission représentait le savoir-faire grenoblois au Smart City Expo, l'un des plus grands événements dédié à la transition écologique.

    Grenoble s'est invitée à Barcelone. Du 4 au 6 novembre, l'entreprise Zero Carbon Emission (ZCE), spécialisée dans le développement de solutions technologiques à destination des acteurs de la transition énergétique et écologique, a participé au Smart City Expo World Congress, l'un des rendez-vous mondiaux majeurs consacrés aux villes intelligentes et durables. Cette année, 27 000 visiteurs ont déambulé parmi les 1 190 exposants.

    L'équipe de ZCE avait posé bagages au "pavillon France" et présentait ses dernières innovations : le PlugZce, une prise domestique également borne de recharge, ou encore LocaliZCE, un tracker innovant conçu avec des matériaux durables. "Nous sommes fiers d'avoir pu présenter nos solutions, pensées pour rendre l'énergie plus simple, plus accessible et plus durable", écrit l'entreprise sur ses réseaux sociaux. 

    Le savoir-faire grenoblois qui s'exporte

    Des étudiants de l'Institut d'ingénierie et de management de Grenoble étaient également présents et ont rencontré le directeur général de ZCE, Kamel Ait Mahiout, avec qui ils ont échangé autour des innovations de l'entreprise. Un moment qui leur a permis de mieux comprendre les défis technologiques du secteur.

    Et le voyage n'arrête pas là pour Kamel Ait Mahiout. Après Barcelone, le directeur général fera escale à Munich, où se tient le Semicon Europa 50, du 18 au 21 novembre. Le thème de cette édition, "les collaborations mondiales pour la résilience économique européenne", illustre l'importance croissante des coopérations internationales dans le secteur. Un nouvel exemple de la visibilité grandissante du savoir-faire grenoblois à l'international. 

    à lire également
    Le grand froid avant la neige : à quoi s'attendre dans le ciel lyonnais ces prochains jours ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le grand froid avant la neige : à quoi s'attendre dans le ciel lyonnais ces prochains jours ? 16:06
    Ain : la logistique se fait une place au lycée professionnel Alexandre-Bérard 15:52
    Grève des pompiers à Lyon : vers un durcissement du mouvement avant des actions lors de la Fête des Lumières ? 15:39
    Hôpital des Charpennes
    L'hôpital des Charpennes recherche des volontaires de plus de 80 ans pour une étude 15:00
    La voie Lyonnaise numéro 12 avenue Rockefeller
    Lyon : une association demande un moratoire sur les travaux de la Voie Lyonnaise 12 14:24
    d'heure en heure
    Mairie du 3e Lyon
    Lyon : qui seront les têtes des listes de la gauche dans les neuf arrondissements 13:50
    Armes "Zombie", couteaux, poings américains : la préfecture de la Drôme serre la vis 13:19
    À Barcelone, Zero Carbon Emission porte haut les couleurs de l'innovation grenobloise 13:18
    Théâtre Jean-Vilar et Radiant-Bellevue : "Parle-moi d’amour", autopsie d’un couple  12:39
    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice 12:00
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Métropole de Lyon : neuf entreprises présentent leurs projets d'économie circulaire 11:17
    cigarettes buralistes la guillotière lyon
    Rhône : trois hommes condamnés pour avoir transporté 1,3 million de cigarettes de contrebande 10:45
    police lyon faits divers
    Rhône : une fillette de 4 ans retrouvée morte à Montrottier, victime d'un "infanticide" 10:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut