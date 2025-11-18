L'entreprise Zero Carbon Emission représentait le savoir-faire grenoblois au Smart City Expo, l'un des plus grands événements dédié à la transition écologique.

Grenoble s'est invitée à Barcelone. Du 4 au 6 novembre, l'entreprise Zero Carbon Emission (ZCE), spécialisée dans le développement de solutions technologiques à destination des acteurs de la transition énergétique et écologique, a participé au Smart City Expo World Congress, l'un des rendez-vous mondiaux majeurs consacrés aux villes intelligentes et durables. Cette année, 27 000 visiteurs ont déambulé parmi les 1 190 exposants.

L'équipe de ZCE avait posé bagages au "pavillon France" et présentait ses dernières innovations : le PlugZce, une prise domestique également borne de recharge, ou encore LocaliZCE, un tracker innovant conçu avec des matériaux durables. "Nous sommes fiers d'avoir pu présenter nos solutions, pensées pour rendre l'énergie plus simple, plus accessible et plus durable", écrit l'entreprise sur ses réseaux sociaux.

Le savoir-faire grenoblois qui s'exporte

Des étudiants de l'Institut d'ingénierie et de management de Grenoble étaient également présents et ont rencontré le directeur général de ZCE, Kamel Ait Mahiout, avec qui ils ont échangé autour des innovations de l'entreprise. Un moment qui leur a permis de mieux comprendre les défis technologiques du secteur.

Et le voyage n'arrête pas là pour Kamel Ait Mahiout. Après Barcelone, le directeur général fera escale à Munich, où se tient le Semicon Europa 50, du 18 au 21 novembre. Le thème de cette édition, "les collaborations mondiales pour la résilience économique européenne", illustre l'importance croissante des coopérations internationales dans le secteur. Un nouvel exemple de la visibilité grandissante du savoir-faire grenoblois à l'international.