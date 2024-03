A Lyon, 32% des électeurs ne sont pas inscrits sur les listes électorales alors que se profilent les élections européennes le 9 juin 2024.

Alors qu'auront lieu dans moins de trois mois les élections européennes, le nombre de Lyonnais et Lyonnaises non inscrits sur les listes électorales est important. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), il y a, à Lyon, 428 258 habitants de 18 ans et plus, selon le dernier recensement réalisé en 2020. Sur les listes électorales, au 15 mars 2024 la ville de Lyon enregistre 289 605 électeurs, soit 68% des lyonnais.

Au niveau du département du Rhône ce chiffre grimpe a 82 %. Seuls 18 % des 1 464 098 Rhodaniens en âge de voter ne sont pas inscrits sur les listes électorales de leur commune.

10,6 millions de Français non inscrits ou mal inscrits

En France et selon une note récente de l'Insee, 10,6 millions de Français sont non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales, soit 21% des électeurs. Dans le détail, 2,9 sont pas inscrits et 7,7 millions mal inscrits, c'est-à-dire inscrits dans une autre ville que celle où ils résident. Un phénomène qui touche en majorité les 25-29 ans. Lors de la dernière élection présidentielle de 2022, la moitié de ceux qui n'avaient pas voté ni au premier ni au second tour étaient mal inscrits sur les listes électorales.

A lire aussi : Comment vérifier que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales ?

Depuis 2016, vous avez jusqu'à six semaines avant l'élection pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune. Ce qui laisse encore un peu plus d'un mois aux Lyonnaises, Lyonnais, Rhodaniennes ou Rhodaniens pour se mettre en règle s'ils veulent participer au scrutin européen qui permettra d'élire les 81 eurodéputés représentant la France au Parlement européen.