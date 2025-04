Après des agents virtuels, un nouvel outil débarque à Saint-Exupéry

Début avril, l'aéroport Saint-Exupéry se dotait de deux bornes animées par l'intelligence artificielle. Une nouvelle maquette interactive vient d'être installée.

L'aéroport Saint-Exupéry fait le plein de nouvelles technologies en faveur de la transition écologique. Début avril, deux bornes interactives étaient installées dans le terminal 1, animées par un agent virtuel capable d'orienter les voyageurs et de répondre à leurs questions sur leur vol et les services disponibles.

Depuis ce vendredi 25 avril, à nouvel outil est disponible pour les utilisateurs de l'aéroport : une maquette en 3D, sur laquelle ils peuvent actionner quatre boutons différents. Ces boutons représentent chacun l’électricité, l’énergie thermique, les biocarburants et l’hydrogène.

Zéro émission nette d'ici 2030

L'objectif ? Sensibiliser les utilisateurs à propos des enjeux de la mobilité durable. Une initiative qui intervient dans le cadre de l'engagement du groupe Vinci Airports, qui vise zéro émission nette d'ici 2030.

"Nous sommes convaincus que la sensibilisation du grand public est essentielle pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable, a indiqué Cédric Fechter, président du directoire des aéroports lyonnais dans un communiqué rapporté par nos confrères d'Actu Lyon. Cette maquette pédagogique est un outil qui nous permet d’expliquer de manière simple et attractive les enjeux de la décarbonation du transport aérien et les solutions que nous mettons en œuvre à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry."