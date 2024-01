Les Hospices civils de Lyon travaillent depuis 2022 pour une orientation simplifiée des patients, notamment via l'application mobile Sweepin.

Dans le cadre de leur plan d'action mobilité 2023-2026, les Hospices civils de Lyon (HCL) s'efforcent d'offrir aux patients une itinérance simple et rapide. Grâce à une investissement global de 200 000 euros, ces derniers peuvent désormais s'orienter dans chaque établissement via l'application Sweepin. Les HCL sont le premier Centre hospitalier universitaire (CHU) de France à proposer un tel service sur tous ses sites. "Notre technologie peut avoir un impact positif sur la vie des patients et le fonctionnement de l'hôpital", estime Matthieu Dibaji, directeur général de la start-up Sweepin. En complément, la signalisation des bâtiments a aussi été renouvelée au sein des établissements.

Se repérer au milieu des 3500 unités de consultation

Mise en place en fin d'année 2023, l'application mobile permet notamment le guidage en ligne des usagers et facilite l'accès aux différents services. Elle est d'ailleurs accessible à domicile et aux HCL, via un téléphone portable ou un ordinateur. Des QR codes sont également affichés dans les différents établissements et envoyés dans les courriers adressés aux patients. Cette solution d'orientation sert ainsi à localiser les 3 500 unités de consultation disponibles dans les 13 établissements des HCL. Son fonctionnement est similaire à celui d'une application de guidage dédiée aux transports en commun.

"Nous avons opté pour un outil web et non une application mobile, car cela nous permet d’apporter des modifications en temps réel", explique Corinne Joséphine, directrice du Centre hospitalier de Givors. Les plans peuvent ainsi rester à jour dès qu'un changement est opéré comme le déménagement d'un service. C'est pourquoi des personnels ont été formés dans chaque établissement pour être référents Sweepin et être notifiés de toute nouveauté. Par ailleurs, une version de Sweepin adaptée aux personnes en situation de handicap est disponible sous la forme d'un audio-guide. "Tout le monde est gagnant", selon Corinne Joséphine.

