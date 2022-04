Angela Gomes Nunes, membre du bureau national des jeunes NPA, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle évoque la candidature à l’élection présidentielle de Philippe Poutou.

Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, Lyon Capitale donne la parole aux représentants lyonnais des douze candidats à la fonction suprême. Ce mardi, Angela Gomes Nunes évoque la candidature de Philippe Poutou (NPA).

Sur la scène de son meeting de ce samedi, Emmanuel Macron a repris à son compte le slogan du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) : “nos vies valent plus que leurs profits”. “C’est du foutage de gueule quand on voit le manque de moyens dans les services publics. Le gouvernement a préféré investir dans des entreprises privées plutôt que dans le privé dans la crise covid. Non, ce n’est pas un hommage”, oppose Angela Gomes Nunes.

Cette militante déplore aussi que la campagne n’apporte pas de réponses claires sur le pouvoir d’achat. “Il y a une augmentation de tout sauf des salaires”, pointe-t-elle. Elle propose une revalorisation du SMIC à 1800 euros voire à 2000 euros : “ce n’est pas normal que des gens qui travaillent n’arrivent plus à se nourrir à la moitié du mois”.

